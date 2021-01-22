Британский авторынок в 2020 году сократился почти на треть

Британский авторынок в 2020 году снизился на 29,4% и составил 1 млн 631 тыс. 064 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат с 1992 года, что обусловлено закрытием дилерских центров в период первой и второй волны коронавирусной инфекции. Вместе с тем начало вакцинации населения и достижение договоренности о проекте соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕвроСоюзом позволяют рассчитывать на восстановление авторынка Великобритании в 2021 году.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в прошлом году стал Ford, реализовавший 152777 автомобилей (-35,3%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 148338 машин (-26,1%). Третий результат показал BMW – 115476 проданных автомобилей (-32%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (110883 шт., -35,5%) и Audi (107842 шт., -22,4%).

Автомобили этих и других марок можно найти в российских автосалонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT