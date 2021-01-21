Стали известны подробности о новом Toyota Fortuner

Компания Toyota выпустит внедорожник Fortuner следующего поколения в 2022 году. Об этом изданию Autocar India рассказал главный инженер компании Йошики Кониши.

По его словам, следующий Toyota Fortuner сохранит рамную конструкцию, поскольку «это одна из ключевых концепций модели и у компании нет планов что-либо менять». При этом Toyota откажется от гидравлического усилителя рулевого управления в пользу более современной электрической системы, внедрение которой повлечет за собой существенные изменения во всей электронной архитектуре автомобиля, пишет портал Autonews.ru.

Так, Fortuner получит значительно модернизированную систему стабилизации, которая позволит лучше адаптировать внедорожник к движению по различным типам покрытия, а также перечень других активных ассистирующих систем. Наконец, в линейку моторов должны войти электрифицированные силовые агрегаты, что позволит снизить расход горючего и количество вредных выбросов.

В 2020 году компания Toyota представила обновленный внедорожник Fortuner нынешнего поколения, который можно отличить от предшественника благодаря другой светодиодной оптике и измененным бамперам. Кроме того, модель получила модернизированный дизельный мотор, отдачу которого увеличили со 177 л.с. и 450 Нм крутящего момента до 204 л.с. и 500 Нм.

В России Toyota Fortuner доступен с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 166 л.с., работающим вместе с 5-ступенчатой механической коробкой или 6-диапазонным «автоматом». Также внедорожник предлагается с 2,8-литровым дизельным мотором, дефорсированным до 200 л.с. с целью снижения налоговой ставки. Цены на Fortuner начинаются от 2 млн 584 тыс. рублей.

Быстро узнать цены на другие модели Toyota (и не только Toyota) на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: Toyota