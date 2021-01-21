General Motors анонсировал четыре новых электромобиля

Американский автоконцерн General Motors в рамках виртуальной выставки CES представил линейку электромобилей, среди которых оказалось сразу четыре неизвестных модели. Как выяснилось в ходе презентации, электрификация затронет новые Buick, пишет портал Motor.ru.

Презентовать новые модели на виртуальной сцене вышел вице-президент по глобальному дизайну GM Майкл Симко. За его спиной оказалось семь электромобилей, среди которых можно идентифицировать Chevrolet Bolt EUV и GMC Hummer EV Pickup, ожидающиеся в 2022 году, а также Cadillac Lyriq, который «запустят» в 2023-м.

По словам представителя GM, новые модели будут построены на платформе Ultium (она же Flexible Global EV). Можно предположить, что крайний справа седан представляет собой новый Cadillac Celestiq, анонсированный концерном ранее. Среди оставшихся трех автомобилей Симко представил новые электрические кроссоверы Buick, прототипы которых оснащены передней оптикой сильно напоминающей Chevrolet Corvette. Последней новинкой, расположенной сзади справа, вероятно, станет электрический пикап от того же Chevrolet.

Других подробностей о новых моделях Майкл Симконе не привёл. Однако, если будущие электромобили будут оснащены аккумуляторными батареями Ultium, их дальность хода на одном заряде может составить до 600 км при максимальной скорости в 583 л.с.

Напомним, в сентябре прошлого года концерн General Motors раскрыл некоторые детали новой электрической силовой установки. Архитектура, которая позволит создавать электрические агрегаты мощностью от 235 до 1000 л.с. ляжет в основу будущих моделей, которые компания планирует выпускать до 2023 года.

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