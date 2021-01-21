Рынок премиальных автомобилей с пробегом в 2020 году вырос на 6%

В прошлом году жители нашей страны купили около 536 тыс. подержанных премиальных автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 6% больше, чем в 2019 году.

Пятерку марок-лидеров в данном сегменте возглавил Mercedes-Benz, автомобили с пробегом которого были приобретены в количестве 133 тыс. единиц. В пятерку наиболее популярных премиум-брендов на вторичном рынке также вошли BMW (129 тыс. шт.), Audi (96 тыс. шт.), Lexus (55 тыс. шт.), Volvo (32 тыс. шт.). Порог в 30 тысяч перепроданных экземпляров перешагнул также Land Rover.

Эксперты агентства отмечают, что в 2020 году по всем премиальным маркам увеличился объем покупок автомобилей с пробегом. Наибольший рост в этом плане продемонстрировал Genesis (+41%). У Porsche, MINI и Lexus данный показатель находится в диапазоне 10 – 15%. Кроме них, динамику выше среднерыночной показывает BMW (+9%). У остальных брендов она составляет менее 6%.

Что касается географии, то 30% всех купленных в минувшем году премиальных автомобилей с пробегом пришлось на Москву (77,5 тыс. шт.), Подмосковье (49,4 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (36,2 тыс. шт.). Из нестоличных субъектов РФ выделяется Краснодарский край, жители которого приобрели 27,6 тыс. подержанных машин премиум-сегмента. Еще в семи регионах (Ростовская, Свердловская, Новосибирская, Калининградская, Челябинская области, Татарстан, Ставропольский край) этот показатель составил от 10 до 15 тыс. единиц.

Рост вторичного рынка в премиум-сегменте зафиксирован в большинстве (64) российских регионов. Лучше других в этом плане отличились Сахалин (+28%), Ненецкий АО (+25%), Магаданская область (+22%), Камчатка (+20%) и Республика Алтай (+20%). Всего же двузначный рост объема покупок премиальных автомобилей с пробегом отмечен в 25 субъектах РФ. А вот в Москве (+5%) данный показатель оказался ниже, чем в целом по России (+6%). В свою очередь, сильнее всего рынок подержанных машин премиум-сегмента упал в Ингушетии (-21%), а в Карачаево-Черкессии, Калмыкии и на Чукотке падение тоже превысило 10%.

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Фото: АВТОСТАТ