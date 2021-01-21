Tesla обновила свой самый доступный электрокар для Китая

Компания Tesla Motors представила обновленный электрокар Model 3 для китайского рынка, который на данный момент является наиболее доступной моделью американской марки. Автомобиль отличается от предшественника некоторыми стилистическими изменениями, а также одной важной опцией.

Как пишет портал Autonews.ru, в салоне на передней панели и на дверных картах появились новые декоративные вставки «под дерево», которые ранее стали доступны для компактного кроссовера Model Y. Кроме того, в списке предлагаемого оборудования теперь есть подогрев рулевого колеса, который ранее требовали многие клиенты компании.

Напомним, ранее Tesla представила обновленную Model 3 для американского рынка. Все модификации модели получили оптимизированную систему распределения электроэнергии, увеличившую запас хода автомобиля. Так, «старшая» версия Tesla Model 3 Long Range с двумя электромоторами теперь может проехать без подзарядки до 568 км, что на 48 км больше, чем прежде. Наиболее мощный вариант Performance с агрегатами на 340 кВт (462 л.с.) способен ускоряться с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,1 сек. – на 0,1 сек. быстрее предшественника.

Кроме того, Tesla Model 3 получила новые колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов, а в салоне появилась модернизированная центральная консоль с хромированной вставкой. Кроме того, электрокар обзавелся улучшенной шумоизоляцией, двойными боковыми стеклами, электроприводом крышки багажника, а также тепловым насосом, заменившим электрическую печку.

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Фото: Tesla