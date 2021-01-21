KIA начала сотрудничество с холдингом «Авилон»

Компания KIA Motors Russia & CIS объявляет о начале сотрудничества с одним из лидеров российского автомобильного рынка – холдингом «Авилон». Первым дилерским центром KIA в составе холдинга стал центр в городе Мытищи Московской области, сообщает пресс-служба корейской марки.

Новый дилерский центр «KIA АВИЛОН» предлагает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA индивидуальным и корпоративным клиентам, продажу запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному обслуживанию и ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование.

Общая площадь дилерского центра составляет 6333 кв.м, в том числе 780 кв.м отведено под шоу-рум, в котором может быть размещено до 14 автомобилей. Значительные производственные площади – слесарный цех 850 кв.м на 17 постов и кузовной цех 670 кв.м – обеспечивают возможность предложить полный профиль работ по обслуживанию и ремонту для значительного потока автомобилей клиентов. Складское помещение площадью 370 кв.м позволяет иметь все основные и необходимые запчасти и расходные материалы в оперативном доступе.

Одно из удобств нового дилерского центра – собственный закрытый паркинг на четвертом этаже здания, где в тепле может быть размещено до 70 автомобилей. Для посетителей предусмотрены две клиентские зоны и кафе.

Столичный регион, в котором бренд занимает лидирующее место среди всех марок, является одним из ключевых для KIA на российском рынке. В 2020 году продажи в Москве и Московской области составили почти 30% в общей структуре продаж KIA в России – было реализовано 54663 автомобиля. Всего здесь действуют 36 официальных дилерских центров бренда.

«Сотрудничество с холдингом «АВИЛОН» откроет новые возможности и позволит усилить позиции KIA в Москве и Московской области», – заявил президент KIA Motors Russia& CIS Чжин Ха Ким.

В каких еще городах есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».