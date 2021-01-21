Porsche Taycan получил доступную версию в России

Компания Porsche расширяет модельную линейку своего первого электроприводного спортивного седана Taycan. Новая модель начального уровня имеет задний привод и предлагается с двумя вариантами исполнения батареи и, соответственно, с разным уровнем мощности. В дилерские центры новинка поступит в первом квартале 2021 года. Цены в России начинаются от 6 млн 580 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Porsche.

Серийно автомобиль комплектуется «одноярусной» батарей брутто-емкостью 79,2 кВтч. На заказ предлагается «двухъярусная» батарея Plus. Ее брутто-емкость составляет 93,4 кВтч. Запас хода в цикле WLTP в зависимости от батареи составляет до 431 или до 484 км.

С места до 100 км/ч Taycan в обоих вариантах исполнения разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость тоже одинаковая – 230 км/ч. Максимальная зарядная мощность (в зависимости от батареи) составляет до 225 кВт или до 270 кВт. В результате зарядка обеих батарей с 5 до 80-процентного уровня занимает 22,5 минуты. Таким образом, уже всего за пять минут можно накопить достаточно энергии, чтобы проехать до 100 км.

Новый представитель модельного ряда Taycan уже с самого начала получает все те нововведения, которые в прочих модельных версиях вводятся со сменой модельного года. Например, функцию Plug & Charge («подключи и заряжай»), которая обеспечивает зарядку и оплату без карты или приложения: как только подключается зарядный кабель, Taycan по закрытому каналу устанавливает связь с зарядной станцией, поддерживающей функцию Plug & Charge. Зарядка начинается автоматически, то же самое касается и оплаты.

Porsche использует для ходовой части Taycan централизованную сетевую систему управления. Интегрированная система управления Porsche 4D-Chassis Control анализирует и синхронизирует работу всех отдельных систем ходовой части в режиме реального времени. Как подвеска на стальных пружинах, входящая в базовую комплектацию Taycan, так и опциональная адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией дополнены электронной системой регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM).

Какие еще модели Porsche и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».