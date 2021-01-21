Haval отзывает все кроссоверы Haval F7 и F7x в России

Компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» 20 января объявила об отзыве 16075 кроссоверов Haval F7 и F7x, реализованных с мая 2019-го по январь 2021 года. Причиной отзыва стало вероятное нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке, сообщает пресс-служба китайской марки. Компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев транспортных средств.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года Haval F7 стал бестселлером марки на российском рынке с показателем 6782 реализованных автомобилей (рост в 2,1 раза). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чьи продажи составили 4417 единиц против 477 машин годом ранее. Как отмечается, высокий спрос на кроссоверы F7 и F7x обусловлен, в частности, появлением на российском рынке топ-версий моделей Tech Plus в августе 2020 года. В новой комплектации автомобили Haval F7 и F7x получили обновленные элементы дизайна, а также дополнительные системы помощи водителю. Добавим также, что кроссоверы F7 и F7x, равно как и весь модельный ряд Haval на российском рынке, производятся на заводе компании в Тульской области.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».