Haval в 2020 году стал лидером среди китайских автопроизводителей в России

Российские дилеры Haval в 2020 году реализовали 17381 автомобиль, что на 41,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Haval второй год подряд становится лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Haval F7, который нашел 6782 владельцев (рост в 2,1 раза). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чья реализация составила 4417 единиц против 477 машин годом ранее. Как отмечается, высокий спрос на кроссоверы F7 и F7x обусловлен, в частности, появлением на российском рынке топ-версий моделей Tech Plus в августе 2020 года. В новой комплектации автомобили Haval F7 и F7x получили обновленные элементы дизайна, а также дополнительные системы помощи водителю.

Стоит также отметить, что в апреле 2020 года в России начались продажи рамного внедорожника Haval H5, а в октябре дебютировал пикап Great Wall Wingle 7, который принадлежит к семейству пикапов Great Wall Motor (GWM), материнской компании Haval. Пикап Great Wall Wingle 7 представлен в дилерских центрах Haval в России, где также осуществляется техническое обслуживание.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».