Цены на автомобили BMW выросли за год на 18,6%

Цены на автомобили BMW в 2020 году выросли в среднем по модельному ряду на 18,6%. Но это не помешало бренду увеличить продажи в годовом выражении на 3% и стать лидером в премиальном сегменте на российском рынке. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор BMW Motor Россия Штефан Тойхерт на пресс-брифинге во вторник.

По словам Штефана Тойхерта, около 50% автомобилей BMW имеют локальную сборку в Калининграде, а вторая половина импортируется напрямую из-за рубежа. Основной причиной роста цен стало падение курса рубля по отношению к доллару и Евро. Кроме того, снижение поддержки автопроизводителей со стороны государства, делает местную сборку все менее и менее выгодной. Соответственно, в модельном ряду BMW растет доля прямого импорта.

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Фото: АВТОСТАТ