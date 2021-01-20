Цены на автомобили BMW выросли за год на 18,6% | АВТОСТАТ

Цены на автомобили BMW выросли за год на 18,6%

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Цены на автомобили BMW выросли за год на 18,6%

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Цены на автомобили BMW в 2020 году выросли в среднем по модельному ряду на 18,6%. Но это не помешало бренду увеличить продажи в годовом выражении на 3% и стать лидером в премиальном сегменте на российском рынке. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор BMW Motor Россия Штефан Тойхерт на пресс-брифинге во вторник.

По словам Штефана Тойхерта, около 50% автомобилей BMW имеют локальную сборку в Калининграде, а вторая половина импортируется напрямую из-за рубежа. Основной причиной роста цен стало падение курса рубля по отношению к доллару и Евро. Кроме того, снижение поддержки автопроизводителей со стороны государства, делает местную сборку все менее и менее выгодной. Соответственно, в модельном ряду BMW растет доля прямого импорта.

Полный список дилеров BMW (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОСТАТ

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: ценыпремиум-маркиbmw

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