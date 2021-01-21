Renault подвела итоги продаж в России за 2020 год

Российские дилеры Renault в 2020 году реализовали 128408 автомобилей – на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом году на нем остановили свой выбор 32628 потребителей (-8%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, чьи продажи составили 31640 единиц (-19%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 26038 реализованных автомобилей (-15%). Продажи кроссовера Kaptur составили 20284 машин, что на 21% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что в июне на российском рынке появился Kaptur нового поколения, и до конца года было реализовано 10993 таких автомобилей, сообщает пресс-служба французской марки.

Как отмечается, в 2020 году зафиксирован возрастающий спрос на более высокий уровень комплектаций на автомобили всего модельного ряда. Это в первую очередь коснулось Renault Arkana и Kaptur, у которых самыми востребованными стали линии исполнения Drive и Style. Кроме того, комбинация турбированного двигателя ТСе 150, созданного в сотрудничестве с Daimler AG, и бесступенчатой автоматической трансмиссии CVT X-Tronic приобретает все больше сторонников в России. Так, доля турбированного двигателя в продажах Renault Arkana достигла 45%. Аналогичная картина складывается и для нового Kaptur: из 10993 реализованных с июня 2020 года автомобилей около 40% также агрегатированы этим двигателем.

В первом квартале 2021 года на российском рынке начнутся продажи внедорожника Renault Duster нового поколения. До 2025 года компания Renault планирует представить в России четыре новинки, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Автомобили этой и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.