BMW в 2021 году примет решение о собственном производстве в России

Компания BMW в 2021 году планирует принять решение относительно новой модели ведения бизнеса в России. Об этом заявил президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт, по словам которого в течение этого года марка определится – организовывать ли собственное производство, либо продолжить импортировать часть моделей, как это происходит сейчас.

Как пишет портал Autonews.ru, около 50% продаваемых в России автомобилей BMW произведены локально, однако сейчас этот показатель снижается. «Дело в том, что цена локализованных автомобилей из-за потери различных субсидий со стороны государства становится более высокой и для нас, и для клиента. В итоге клиенты делают выбор в пользу автомобилей, который произведены в других странах. Тем не менее, наша цель сохранить свое производство здесь. Но если эти автомобили станет невыгодно продавать, потенциал этого сегмента будет сокращаться», – рассказал Тойхерт.

Одним из необходимых шагов со стороны правительства он назвал введение дифференцированного подхода при оценке инвестиций в производство у массовых и у премиальных брендов. Дело в том, что объемы производства у брендов среднего класса в разы выше, чем у премиальных, что позволяет снижать издержки благодаря эффекту масштаба.

По итогам 2020 года в России был реализован 42721 автомобиль BMW, при этом в наступившем году марка планирует превзойти этот показатель. По оценке Тойхерта, российский авторынок вырастет на 2%, однако премиальный сегмент будет расти более высокими темпами.

Напомним, что в начале 2020 года Тойхерт рассказывал, что на тот момент руководство BMW отказалось от планов строительства собственного завода в России в ближайшей перспективе. Тогда в качестве основных негативных факторов топ-менеджер назвал рост утилизационного сбора, а также предложенную правительством балльную систему оценки уровня локализации и дифференциации субсидий.

Ранее немецкая марка планировала открыть предприятие по производству автомобилей полного цикла в Калининградской области. В качестве основной площадки под строительство рассматривался индустриальный парк «Храброво». Сейчас BMW часть моделей производит на заводе «Автотор» в Калининграде.