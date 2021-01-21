Рынок новых автобусов в 2020 году упал на 5%

Впервые после четырехлетнего роста рынок автобусов в России показал падение. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году объем рынка новых автобусов (без учета LCV) составил 13,2 тыс. единиц, что на 5% меньше, чем в 2019-м.

В марочной структуре первенство удерживает отечественный «ПАЗ». Его доля в общем объеме составила 48%, что соответствует 6 348 экземплярам (-21%). Второе место в рейтинге занял «ЛИАЗ» – за 12 месяцев прошлого года в нашей стране было куплено 2 514 автобусов этой марки, причем, в отличие от лидера, ее динамика положительная (+56%). Замыкает тройку лидеров «НЕФАЗ» с результатом 1 551 экземпляр (+47%). Кроме них, в ТОП-5 самых популярных автобусных брендов также вошли белорусский «МАЗ» (693 шт.; +49%) и российский «КАВЗ» (423 шт.; -0,2%).

Эксперты отметили, что половина марок, входящих в ТОП-10, по итогам 2020 года продемонстрировала рост, причем выраженный двузначными числами: в диапазоне от +21% («КАМАЗ») до +56% («ЛИАЗ»). Однако другая половина показала падение, в основном также выразившееся двузначными числами. Самое сильное – у китайского Yutong (-54%).

В модельном рейтинге российского автобусного рынка две первых строчки занимают представители Павловского автобусного завода. Лидирует высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205 (3 168 шт.). На второй строчке – автобус малого класса ПАЗ-3204 (1 967 шт.). Третьим стал низкопольный городской автобус ЛИАЗ-5292 (1 758 шт.). В первую пятерку попали также низкопольный НЕФАЗ-5299 (1 551 шт.) и ПАЗ-4234 (963 шт.). Остальные модели разошлись тиражом менее 400 экземпляров.

Эксперты также отмечают, что по итогам декабря 2020 года рынок новых автобусов в нашей стране составил 1710 экземпляров, что на 2% ниже, чем в декабре 2019-го.

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Фото: Группа ГАЗ