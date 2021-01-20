В 2020 году самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стала иномарка

Впервые в истории российского рынка самым популярным легковым автомобилем с пробегом стала иностранная модель. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году этот титул завоевал Ford Focus.

Как отмечают эксперты агентства, за указанный период обладателями подержанных «фокусов» стали 130,7 тыс. россиян. Вторая по популярности модель – LADA 2114 – закончила минувший год с результатом 124,5 тыс. перепроданных автомобилей. Следом идут две корейские модели – Hyundai Solaris (117,9 тыс. шт.) и KIA Rio (117 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 вторичного рынка Toyota Corolla (105,4 тыс. шт.).

Напомним, что прежде лидером российского вторичного рынка была модель LADA 2114 (хэтчбек Samara 2), которая удерживала это звание в 2016 – 2019 годах. А еще раньше, с 2010 по 2015 годы, данный титул принадлежал седану LADA 2107, который на этот раз оказался за пределами первой пятерки.

О том, какие еще легковые автомобили с пробегом покупали жители нашей страны в 2020 году, можно узнать здесь.

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Фото: Ford