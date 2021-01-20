КАМАЗ продолжит выпуск грузовиков с кабиной К3

КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, при этом выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. Об этом заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, не исключив, что задачи компании окажутся еще более амбициозными – расширение премиум-сегмента с сохранением позиций в К3.

«Лоукост остается востребованным, и, пока мы отгрызаем долю премиум-сегмента у европейцев, объем К3 сохраняем стабильным. Мы не можем от него отказаться. Силовые структуры по-прежнему работают на старом модельном ряде, да и цена этих машин остается ключевым фактором для многих отраслей – особенно для коммунального хозяйства, сельского. Кроме нас поддерживать лоукост-сегмент некому», – отметил Сергей Когогин, которого цитирует пресс-служба КАМАЗа.

А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

Что касается новой линейки К5, на КАМАЗе уже собраны опытные образцы тягачей 6х4 и 6х2, а также самосвалов 6х4, 8х4 и 6х6. «Этап пробных сборок пройден, впереди процесс доводки, испытаний, сертификации – к середине 2021 года мы получим широкий модельный ряд К5. Во втором полугодии запустим опытные промышленные партии и передадим машины клиентам на тестирование», – рассказал глава КАМАЗа.

По его словам, основная сложность в том, что КАМАЗ сейчас выпускает одновременно три поколения грузовиков, от К3 до К5. Машины совершенно не похожи друг на друга, и если автомобили К3 содержат в среднем около 40 тысяч деталей, то в К5 их уже порядка 100 тысяч. «Это сильно осложнило организацию производственных процессов, но КАМАЗ справился с вызовом даже в условиях пандемии», – подчеркнул Сергей Когогин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в соответствии с бизнес-планом в 2021 году КАМАЗ намерен произвести и реализовать 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР.

Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на будущий год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда до 11 тыс. штук против 8,5 тыс. машин в 2020-м, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе продажа 1 тыс. газомоторных тягачей КАМАЗ-5490 на КПГ и СПГ и вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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Фото: КАМАЗ