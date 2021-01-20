Subaru подвела итоги продаж в России за 2020 год

Российские дилеры Subaru в 2020 году реализовали 6240 автомобилей – на 19% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в прошлом году снизились на 12% и составили 4940 единиц. Стоит отметить, что в ноябре в России начались продажи кроссовера Subaru Forester в новой комплектации Sport. Второе место занял компактный кроссовер XV с показателем 666 машин (-36%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback, чья реализация составила 461 автомобиль (-42%).

Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам 2020 года выбрали 157 покупателей (-24%). Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI разошлись в общей сложности в количестве 16 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Subaru планирует представить на российском рынке две новинки. Весной должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а летом у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback. Между тем, в 2021 году российский рынок покинет бизнес-седан Subaru Legacy. Новое поколение этой модели, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в нашу страну поставляться не будет.

В каких городах есть дилерские центры Subaru, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».