KIA укрепит позиции в Казахстане с новым дистрибьютором

Официальным дистрибьютором бренда KIA в Республике Казахстан с января 2021 года становится компания Allur Motor Qazaqstan, входящая в группу компаний Allur Group. Данное решение принято для дальнейшего укрепления и развития позиций KIA на территории СНГ, сообщает пресс-служба корейской марки.

К середине марта 2021 года планируется сформировать сеть из семи дилерских центров, расположенных в шести крупнейших городах страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актау, Костанае и Шимкенте. Эти дилерские предприятия предложат клиентам полный комплекс услуг, связанных с продажей и обслуживанием автомобилей бренда. Дилерская сеть будет в дальнейшем расширяться, уже к концу 2021 года ее размер планируется довести до 17 центров.

Сборка автомобилей KIA для рынка Республики Казахстан будет осуществляться в городе Костанай на заводе «СарыаркаАвтоПром», также входящим в группу компаний Allur Auto.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», по итогам 2020 года в этой республике было продано 6004 автомобиля KIA, что на 60% выше показателя годичной давности. В результате KIA заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в Казахстане, а рыночная доля марки составила 6,7%. Бестселлером KIA на казахстанском рынке является модель Rio, на которой в прошлом году остановили свой выбор 3495 покупателей.

«Рынок стран СНГ и Казахстана в частности имеет отличный потенциал и перспективы для роста продаж KIA. Опыт компании Allur Motor Qazaqstan, наличие собственного производства и быстро развивающаяся дилерская сеть позволят сделать модельную линейку KIA максимально доступной и удобной в обслуживании для клиентов», – отмечает президент KIA Motors Russia & CIS г-н Чжин Ха Ким.

В каких городах России есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».