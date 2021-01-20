Украинский авторынок в 2020 году снизился на 3%

В рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, что объем украинского рынка новых легковых автомобилей в 2020 году составил 88,4 тыс. единиц. Это на 3% меньше, чем годом ранее.

В минувшем году лидером местного рынка стала французская марка Renault с 14,8 тыс. купленных автомобилей, что на 5% ниже результата 2019 года. В свою очередь, на второе место опустилась японская Toyota с показателем 13,3 тыс. штук (+4%). Эксперты отмечают, что эти две марки занимают 32% всего украинского рынка новых автомобилей.

Далее, с заметным отставанием от них, следует корейский бренд KIA, объем рынка которого снизился на 20% до 6,1 тыс. машин. Замыкают же пятерку лидеров чешская Skoda (4,9 тыс. шт.; -13%) и корейский Hyundai (4,1 тыс. шт.; -20%).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Украины возглавляет кроссовер Toyota RAV4, который по итогам 2020 года разошелся в количестве 5,7 тыс. экземпляров. За ним следуют: Renault Duster (5,4 тыс. шт.), KIA Sportage (5 тыс. шт.), Renault Logan (3,9 тыс. шт.) и Renault Sandero (3,2 тыс. шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в декабре 2020-го украинский авторынок продемонстрировал рост. Так, в последний месяц года его объем составил 10,1 тыс. новых легковых машин – на 4% выше результата годичной давности. Подробности – здесь.

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