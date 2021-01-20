Какие легковые автомобили покупали россияне в 2020 году: ТОП-5 марок и моделей

За весь прошлый год жители нашей страны приобрели около 1,5 млн новых легковых машин. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 8% меньше, чем в 2019 году.

Больше всего жители нашей страны купили автомобилей марки LADA – 314 тыс. штук, или 21,5% от общего числа. Таким образом, фактически каждая пятая новая «легковушка», принадлежала отечественному бренду. На втором месте оказались машины корейского бренда KIA (201 тыс. шт.). Третью позицию занял другой «кореец» – Hyundai (160 тыс. шт.). При этом все три марки показали одинаковую отрицательную динамику (-8%). Кроме них, в пятерку самых популярных вошли еще Renault (128 тыс. шт.; -11%) и Volkswagen (102 тыс. шт.; -2%).

В модельном рейтинге по итогам 2020 году лидерство сохранила LADA Granta – наши соотечественники приобрели ее в количестве 120 тыс. экземпляров. Второй по популярности в прошлом году была LADA Vesta (103 тыс. шт.). Далее следуют корейские KIA Rio (88 тыс. шт.) и Hyundai Creta (72 тыс. шт.), а замыкает ТОП-5 Volkswagen Polo (58 тыс. шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: данные подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: LADA