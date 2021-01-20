УАЗ возобновляет производство автомобилей

Ульяновский автозавод, который с 11 января приступил к поэтапному заполнению производственной цепочки, с сегодняшнего дня, 20 января, возобновляет выпуск автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», напомнив, что конвейер УАЗа был остановлен 23 декабря в связи ежегодной инвентаризацией и плановой ремонтной кампанией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в 2020 году реализовал 36487 автомобилей, что на 6% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 2,2% годом ранее. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в прошлом году остановили свой выбор 16649 покупателей (+10%).

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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