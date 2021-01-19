Tesla выпустит свой самый дешевый электрокар в 2022 году

Компания Tesla ведет разработку своего самого дешевого электрокара – стоимость машины составит около 25 тыс. долларов. Для сравнения, сейчас цены на самый дешевый автомобиль Tesla – седан Model 3 – стартуют с отметки 38 тыс. долларов. Выпуск новинки должен начаться уже в 2022 году. По данным Carscoops, производство машины наладят на заводе в Китае. Также выпуск машины запустят на новом заводе компании в Берлине.

Как пишет портал Autonews.ru, вся информация об электрокаре пока держится в секрете. По неофициальным данным, новинку построят на базе модели Model 3. Запас хода автомобиля составит около 320 км. Кроме этого, версии машины для Европы и Китая будут иметь некоторые различия.

Впервые о доступном электрокаре Tesla заговорили в начале 2020 года, когда на сайте американской компании был опубликован дизайн-скетч неизвестной модели. Тогда сообщалось, что Tesla планирует разработать компактный электрический хэтчбек, который будут выпускать в Китае, но при этом отправят на глобальный рынок. По словам Илона Маска, дебют такой модели должен был состояться только в 2024 или 2025 году.

Ближайшей премьерой Tesla должен стать электрический пикап Cybertruck с измененным дизайном. На данный момент Tesla получила уже более полумиллиона предварительных заказов на покупку Cybertruck, серийная версия которого появится не ранее конца 2021 года. Цены на автомобиль будут начинаться от 49 тыс. долларов.

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Фото: Tesla