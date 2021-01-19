Экспорт легковых автомобилей в январе - ноябре упал на 43%

Экспорт легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2020 года снизился на 42,8% и составил 58,1 тыс. единиц на общую сумму 870,7 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в ноябре на внешние рынки было отправлено 6,7 тыс. автомобилей (+10,2% к октябрю) на 99,1 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - ноябре упал на 16,5% и составил 10,6 тыс. машин на 279,5 млн долларов. В ноябре за рубеж было поставлено 1,2 тыс. грузовиков (+19,6% к октябрю) на 32,6 млн долларов.

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Фото: Hyundai