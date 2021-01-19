Импорт легковых автомобилей в январе - ноябре упал на 22%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 11 месяцев 2020 года снизился на 22,5% до 214 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млрд 747 млн долларов. При этом в ноябре было импортировано 28,8 тыс. машин (-9,4% к октябрю) на 683,6 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - ноябре упал на 22,3% до 20,6 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 033 млн долларов. Из них 2,9 тыс. грузовиков (+2% к октябрю) на 123,6 млн долларов были поставлены в нашу страну в ноябре.

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