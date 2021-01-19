Рынок новых грузовиков в 2020 году снизился на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 75 тыс. единиц. Это на 7,3% ниже результата 2019 года (80,6 тыс. шт.). Эксперты агентства отмечают, что рынок грузовиков показывает падение второй год подряд.

37% этого рынка пришлось на отечественную марку KAMAZ, показатель которой в минувшем году составил 27,8 тыс. единиц, продемонстрировав рост на 0,6%. Второе место, с большим отставанием, занимает GAZ (6,8 тыс. шт.), чей результат упал на 23%. Далее следуют шведские Scania (4,9 тыс. шт.; -12,4%) и Volvo (4,5 тыс. шт.; -20,7%), а замыкает пятерку лидеров российский Ural (4,1 тыс. шт.; +27,3%).

Что касается итогов декабря, то в этот месяц российский рынок новых грузовых машин упал еще сильнее – на 8,7% до 9,4 тыс. экземпляров. Более подробно об этом – здесь.

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Фото: KAMAЗ