Volkswagen представляет новый Teramont в России

Компания Volkswagen раскрыла подробности о новом Teramont, который поступит в продажу в России весной 2021 года. Модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. Силовые агрегаты идут в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion, сообщает пресс-служба немецкой марки. Новый Volkswagen Teramont будет представлен на российском рынке в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

В стартовой версии Respect автомобиль оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками Titan, светодиодными фарами ближнего и дальнего света Basis Plus с отдельными дневными ходовыми огнями, бамперами в цвет кузова с декоративной отделкой, черными рейлингами на крыше и черной отделкой боковых стекол. Данная версия модели комплектуется многофункциональным рулевым колесом с отделкой из искусственной кожи и подогревом, комфортными передними сиденьями, декоративными вставками на передней панели и в отделке дверей, водительским сиденьем с электрорегулировками, пассажирским сиденьем с ручной регулировкой и обивкой сидений перфорированной искусственной кожей. Среди функционального оборудования комплектации: наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и ручным складыванием, динамический автокорректор фар, система помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камера заднего вида.

Кроме того, во всех версиях Volkswagen Teramont предлагается обновленная аудиосистема Composition Media с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением, 6 динамиков, навигационная система Discover Media, интерфейс для беспроводной зарядки мобильного телефона, 3-зонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и подогрев передних сидений. Модель также оборудуется электроприводом открытия и закрытия двери багажного отделения, системой бесключевого доступа Keyless Access, функцией управления ближним светом фар Coming/Leaving Home, адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking и системой помощи при перестроении Side Assist.

Для данной комплектации Status доступны светодиодные фары ближнего и дальнего света Top с отдельными дневными ходовыми огнями, бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами в новом дизайне и серебристые рейлинги на крыше. Версия также дополнена комфортными передними сиденьями топ-комфорт с обивкой перфорированной кожей Vienna, с активной вентиляцией и электрорегулировками, водительским сиденьем с памятью регулировок, глянцевой центральной консолью и фоновой подсветкой интерьера. В качестве функционального оснащения для данной версии предлагается электроподогрев задних боковых сидений, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти, динамический автокорректор фар c функцией динамического адаптивного освещения и цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display. Для Teramont в данной комплектации опционально доступен пакет «Техника», который включает в себя систему кругового обзора Area View с камерой заднего вида, парковочный автопилот Park Assist и электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти.

Для автомобиля в комплектации Exclusive дополнительно предлагаются 20-дюймовые легкосплавные диски, хромированная отделка боковых стекол, электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти, система автоматического управления дальним светом Light Assist, парковочный автопилот Park Assist, ассистент движения по полосе Lane Assist и система кругового обзора Area View.

Теперь Volkswagen Teramont представлен в новой топовой комплектации R-Line с двигателем 3.6 л. Данная версия оборудуется 20-дюймовыми легкосплавными дисками R-Line и эксклюзивным пакетом R-Line экстерьер, который включает в себя логотип R-Line на передних крыльях, передние и задние бамперы в стиле R-Line в цвет кузова с черными глянцевыми вставками, задний бампер в цвет кузова и черный глянцевый диффузор. Кроме того, комплектация дополнена многофункциональным рулевым колесом с отделкой кожей Nappa, подогревом и логотипом R-Line, а также пакетом R-Line интерьер, в который входят стальные накладки на педали и декоративные вставки R-Line Striped Falls Dark.

В зависимости от комплектации автомобиль можно дополнительно оборудовать панорамной крышей со сдвижным люком, сеткой для крепления груза в багажнике, стояночным отопителем с дистанционным управлением и таймером и индивидуальными сиденьями второго ряда.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».