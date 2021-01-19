В 2020 году рынок новых LCV в России сократился на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году объем рынка легких коммерческих автомобилей в России составил 104,3 тыс. единиц. Это на 7% ниже показателя за 2019 год. Таким образом, рынок LCV в нашей стране показал падение впервые за последние 5 лет, начиная с 2016 года.

Лидером на этом рынке остается отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом году пришлось 43% от общего объема купленных новых LCV. В количественном выражении это составляет 44,5 тыс. экземпляров, что на 12% меньше, чем в 2019 году. Вторую строчку в рейтинге занимает УАЗ с результатом 14,5 тыс. штук, который в прошлом году также показал падение (-16%). Третьим стал американский Ford, объем рынка которого составил 14 тыс. машин (+7,5%). В пятерку марок-лидеров российского рынка LCV в 2020 году также вошли отечественная LADA (12,6 тыс. шт.; +14%) и немецкий Volkswagen (4,1 тыс. шт.; -28%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам декабря 2020 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране сократился на 4% до 12,9 тыс. единиц. Более подробно об этом можно узнать тут.

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Фото: ГАЗ