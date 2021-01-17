Минпромторг подсчитал уровень локализации российских автомобилей

Минпромторг России подсчитал уровень локализации всех моделей легковых автомобилей, произведенных на территории страны в 2020 году. Эти данные нужны ведомству для контроля исполнения условий «промсборки» и специальных инвестиционных контрактов (СПИКов), а также для формирования списка моделей, разрешенных для госзакупок. Степень локализации подразумевает долю комплектующих и узлов российского производства, а также технологических операций, пишет газета «Ведомости».

Согласно подсчетам, «самыми отечественными» являются Lada Largus и Granta они набрали по 3280 баллов по методике Минпромторга. Получается, что разработанная в России Granta и лицензионный Largus сейчас имеют одинаковую «российскую долю». Но еще более удивительно, что им уступила исконно отечественная Lada 4х4, то есть классическая «Нива»: у нее 3260 баллов. Не сильно отстала и Lada Vesta (3200 баллов).

А вот остальные выпускаемые в России автомобили оказались далеко позади. УАЗы заработали за локализацию только 2216 баллов, автомобили Renault – 2149 баллов, выпускаемые в Санкт-Петербурге кроссоверы Nissan – 1500 баллов. Самая низкая степень локализации ожидаемо у машин «отверточной» сборки: выпускаемые в Калининграде BMW, Hyundai и KIA заработали 50 баллов, а Mazda дальневосточного производства – 20 баллов.

В 2020 году Минпромторг допускал для госзакупок автомобили, набравшие не менее 2000 баллов за локализацию, но в этом году условия заметно ужесточили. Отныне государственные учреждения могут закупать лишь модели, у которых не менее 3200 баллов. То есть, «проходными» остались только модели LADA. Но из этого правила, разумеется, есть исключение. Чтобы чиновники высокого ранга не пересаживались на «Ларгусы» и «Весты», им достаточно получить специальное разрешение на покупку машины с более низкой степенью локализации.

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