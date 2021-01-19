Рынок автомобилей с пробегом в 2020 году вырос на 2%

За весь 2020 год россияне, по данным агентства «АВТОСТАТ», приобрели 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 1,7% больше, чем в год назад. Таким образом, после незначительного падения в 2019 году (-0,4%) вторичный рынок продемонстрировал положительную динамику.

Как отмечают эксперты агентства, рыночный рост по итогам года во многом стал возможен благодаря декабрьскому результату. Так, в последний месяц 2020-го жители нашей страны стали обладателями почти 537 тыс. подержанных машин, что на 16,6% больше, чем в декабре 2019 года. Подробности – здесь.

Что касается покупательских предпочтений на вторичном рынке, то в прошлом году наибольшим успехом пользовались б/у автомобили LADA, на долю которых пришлось около четверти (23,4%) всего объема. Это составляет 1 млн 283,5 тыс. экземпляров – на 4,7% меньше, чем в 2019-м.

Из иномарок с пробегом наибольшей популярностью по-прежнему пользуется Toyota, показатель которой составил около 620 тыс. купленных легковых автомобилей (+3,7%). Кроме этого, в минувшем году россияне приобрели 315,5 тыс. подержанных «ниссанов», 305 тыс. – Hyundai, 299 тыс. – KIA, а также машин других брендов.

Найти их можно и в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ