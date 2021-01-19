Европейские продажи LADA в 2020 году упали в 2,4 раза

По итогам 2020 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 2075 новых автомобилей LADA, снизившись на 58,3%. При этом продажи машин российской марки в ЕС падали на протяжении всех месяцев минувшего года, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм: введенный стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в 2020 году поставил на экспорт более 41 тыс. автомобилей LADA – на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Как заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, это хороший результат, учитывая падение мирового авторынка из-за пандемии коронавируса и уход марки LADA из Европы. В 2021 году АВТОВАЗ намерен усилить развитие экспортных продаж в странах СНГ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA на российском рынке (и не только LADA) можно на сайте «Цена авто».