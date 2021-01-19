Европейский авторынок в 2020 году показал рекордное падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2020 года снизились на 24,3% и составили 11 млн 961 тыс. 182 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это крупнейшее падение за всю историю европейского авторынка, что обусловлено закрытиями дилерских центров и другими карантинными ограничениями в европейских странах на протяжении года из-за разразившейся коронавирусной инфекции.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2020 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 1 млн 346 тыс. 999 машин (-24,5%). Второе место сохраняет Renault с показателем 819009 автомобилей (-22,9%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 741498 машин (-23,2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (738236 шт., -17,3%) и BMW (674654 шт., -18,8%).