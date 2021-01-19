BMW в 2020 году стал лидером премиум-сегмента на российском авторынке

Российские дилеры BMW по итогам 2020 года реализовали 42721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Как сообщает пресс-служба BMW Group Россия, особенностью года стали рекордные продажи в марте и быстрое восстановление в течение второго полугодия. С июля продажи неуклонно росли, каждый месяц превышая прогнозы аналитиков.

В апреле BMW Group Россия первой на российском рынке запустила полный цикл онлайн-продаж автомобилей, включая выбор модели и комплектации, расчет и одобрение кредита, оценку автомобиля в трейд-ин в удаленном режиме. Как отмечает генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, переход на работу в онлайне в период карантина позволил достигнуть наивысшей рентабельности бизнеса для дилеров.

Ранее компания BMW рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке в 2021 году. Среди них – заряженные седан BMW M3 и купе М4 нового поколения. Так, весной у российских дилеров ожидается новый BMW M4 в заднеприводной версии, а в июле в продажу поступят полноприводные М3 и М4. Кроме того, в наступившем году на российском рынке будет представлен новый BMW M5 CS. Также будет раскрыта полная информация о модели BMW iX, однако до нашей страны новинка может добраться уже в 2022 году.