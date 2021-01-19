Названа дата премьеры нового Renault Duster в России

Компания Renault объявила дату премьеры нового Duster в России – онлайн-презентация новинки состоится 11 февраля.

Напомним, ранее компания Renault официально раскрыла внешность Renault Duster второго поколения для России. Автомобиль стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

По неофициальным данным, новый Duster будет оснащаться бензиновым двигателем Renault H4M объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «ручкой» JR5, а также 150-сильным бензиновым турбомотором Renault H5Ht объемом 1,3 литра. Последний двигатель устанавливается на Renault Arkana и новый Kaptur, он будет работать в связке с 6-ступенчатой «механикой» TL8 или с вариатором FK8. Привод – либо передний, либо полный. Напомним, что на нынешний Duster устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра (114 л. с. и 143 л. с.), а также 1,5-литровый 109-сильный турбодизель. В качестве трансмиссии доступны 5- и 6-ступенчатая МКП, 4-диапазонный «автомат».

Renault Duster первого поколения за 8 лет продаж на российском рынке нашел более 440 тыс. владельцев. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры Renault реализовали 31640 автомобилей этой модели, на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Duster вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке. На сегодняшний день стоимость Renault Duster в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 912 тыс. рублей.

Между тем, в рамках очередного исследования «Residual value» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали остаточную стоимость автомобилей в возрасте 5 лет и определили лучших из них в каждом сегменте. Так, среди 5-летних моделей SUV (B) лидером является кроссовер Renault Duster, оснащенный двигателем 1,6 л, механической КП и передним приводом. Через 5 лет после покупки показатель этой модели равен 85,7%, т.е. потеря первоначальной цены составляет 14,3%.