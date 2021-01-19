Dacia показала новый кроссовер Bigster

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault, представила тизер будущего кроссовера Bigster, который по своим габаритам превзойдет Duster. Новая модель станет частью стратегии развития компании под названием Renaulution.

Как пишет портал Motor.ru, новый кроссовер C-класса построят на модульной платформе CMF-B, на которой сейчас производят модели Logan и Sandero. По предварительным данным, длина будущей новинки составит 4600 мм, что на 280 мм больше нынешнего Duster. Кроме того, представители Dacia заявили, что Bigster получит семиместный салон.

На представленном тизере новый кроссовер оснащен узкой светодиодной передней оптикой, оригинальными v-образными задними фонарями, а также защитными пластиковыми накладками на бампере и колесных арках. Ожидается, что в линейку агрегатов нового SUV войдут бензиновые турбодвигатели объемом 1,0 и 1,3 л, а также 1,5-литровый дизельный мотор. Кроме того, новая модель будет доступна в модификации с гибридной силовой установкой E-Tech.

Премьера кроссовера Bigster состоится не раньше 2025 года. До этого момента Dacia планирует презентовать еще две новинки, которые должны дебютировать в 2022 и 2024 году.

Ранее стало известно, что все модели LADA «переедут» на единую с румынской Dacia платформу CMF-B. При этом АВТОВАЗ к 2025 году выпустит на рынок четыре новых модели, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva с компактной и удлиненной колесной базой в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году. Таким образом, можно предположить, что аналог Dacia Bigster появится и в модельном ряду LADA.

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Фото: Dacia