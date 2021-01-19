Продажи китайских автомобилей в 2020 году выросли на 43%

По итогам 2020 года в России было продано в общей сложности 57 200 новых автомобилей китайских марок (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 43% больше, чем в 2019 году. Напомним, что в целом российский рынок новых машин в 2020 году показал падение (-9%). Вследствие этого доля китайских автомобилей за год заметно увеличилась: с 2,3% до 3,6%.

Вся пятерка лидеров «китайского» сегмента демонстрирует рост, который выражается у кого-то двузначными, а у кого-то и трехзначными цифрами (Changan). Так, лидер среди «китайцев» на российском рынке – Haval – реализовал 17 381 автомобиль, превысив результат годичной давности на 41,5%.

На втором месте находится Geely – за год новые автомобили этого бренда были проданы в количестве 15 475 единиц, что на 61% больше, чем в 2019 году. На 80% выросли продажи Chery (11 452 шт.), которая заняла третье место в рейтинге (без учета 226 реализованных автомобилей бренда Cheryexeed). В пятерку лидеров вошли также Changan и FAW c результатами 7 102 и 2 692 экземпляра соответственно. При этом у Changan отмечается рост на 153%, а у FAW – на 77%.

Результаты остальных марок из КНР (Lifan, DFM, Brilliance, Zotye, Foton) на фоне первой пятерки лидеров выглядят скромнее – продажи каждой из них составили менее 1,5 тыс. штук. При этом все они продемонстрировали падение, в диапазоне от -5% (Brilliance) до -88,5% (Zotye).

Полный список дилеров китайских (и не только) автопроизводителей – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».