Белорусский авторынок в 2020 году упал на 18%

Автомобильный рынок Белоруссии по итогам 2020 года снизился на 18,2% и составил 52768 машин. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике в прошлом году стала российская марка LADA, реализовавшая 10342 автомобиля (-36%). Второе месте заняла Geely с показателем 9200 проданных машин, что на 33% больше по сравнению с 2019 годом. На третьей строчке идет Renault, чей результат составил 6892 автомобиля (-42%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (5538 шт., -30%) и KIA (3742 шт., -7%).

Самой продаваемой моделью в Белоруссии по итогам 2020 года остается LADA Vesta, чья реализация составила 4632 автомобиля (-39%). Второе место занял седан Volkswagen Polo с показателем 4214 машин (-27%). Третий результат показал кроссовер Geely Atlas – 3236 реализованных автомобилей (-3%). В ТОП-5 самых популярных моделей в Белоруссии также вошли KIA Rio (2964 шт., +2%) и Renault Sandero Stepway (2506 шт., -5%).

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Фото: АВТОВАЗ