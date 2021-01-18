УАЗ заморозил разработку «русского Prado» | АВТОСТАТ

УАЗ заморозил разработку «русского Prado»

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УАЗ заморозил разработку «русского Prado»

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Ульяновский автозавод приостановил разработку нового рамного внедорожника, который должен заменить модель «Патриот». Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель УАЗа, отметив, что от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ в компании не отказываются, и сейчас разрабатываются новые график инвестиций и план реализации проекта.

Напомним, весной 2019 года генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов анонсировал создание нового внедорожника УАЗ стоимостью порядка 1,5 млн рублей, который по своему классу и уровню оснащения должен соответствовать Toyota Land Cruiser Prado. Изначально предполагалось, что модель появится уже в 2020 году, но потом сроки были сдвинуты на вторую половину 2021 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в 2020 году реализовал 36487 автомобилей, что на 6% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 2,2% годом ранее. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в прошлом году остановили свой выбор 16649 покупателей (+10%).

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля УАЗ (и не толкьо УАЗ) на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Kirill Gavrilin / behance.net

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: разработкиуазуаз patriot

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