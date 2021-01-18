УАЗ заморозил разработку «русского Prado»

Ульяновский автозавод приостановил разработку нового рамного внедорожника, который должен заменить модель «Патриот». Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель УАЗа, отметив, что от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ в компании не отказываются, и сейчас разрабатываются новые график инвестиций и план реализации проекта.

Напомним, весной 2019 года генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов анонсировал создание нового внедорожника УАЗ стоимостью порядка 1,5 млн рублей, который по своему классу и уровню оснащения должен соответствовать Toyota Land Cruiser Prado. Изначально предполагалось, что модель появится уже в 2020 году, но потом сроки были сдвинуты на вторую половину 2021 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в 2020 году реализовал 36487 автомобилей, что на 6% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 2,2% годом ранее. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в прошлом году остановили свой выбор 16649 покупателей (+10%).

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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Фото: Kirill Gavrilin / behance.net