KIA Sportage получит в России новую спецсерию Black Edition

Компания KIA объявила о запуске в России специальной серии Sportage Black. Подробная информация о российских комплектациях модели и ценах будет объявлена 1 февраля 2021 года, в день выхода спецсерии в продажу, сообщает пресс-служба KIA .

В эксклюзивной спецверсии кроссовер KIA Sportage получил решетку радиатора в новой отделке и в черном глянцевом обрамлении, черные накладки оригинального дизайна на передний и задний бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете. Ручки дверей у автомобилей специальной серии окрашены в цвет кузова. Помимо этого, Sportage Black Edition отличается затемненными эмблемами KIA спереди и сзади и новым дизайном эмблемы AWD. Название модели также выполнено глянцевыми черными буквами и теперь размещено по центру дверцы багажного отсека – решение, применяемое в оформлении кроссоверов премиального сегмента. KIA Sportage Black Edition комплектуется также легкосплавными колесными дисками в размерности 17”, имеющими оригинальный дизайн, черную глянцевую отделку и затемненные логотипы KIA в центре.

Для спецсерии будут доступны семь цветов кузова, выигрышно сочетающихся с черными глянцевыми элементами: перламутрово-черный Pearl Black, белый Deluxe White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, а также синий Blue Flame, белый Casa White и темно-серый Dark Penta Metal.

Автомобили указанной серии можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.