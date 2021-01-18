КАМАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска

КАМАЗ сегодня возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 11 января. До конца месяца планируется выпустить более 1800 автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, практика единой даты отпуска для большей части персонала существует в компании с 2010 года. В этот раз в связи с увеличением заказов на начало 2021 года и ростом объемов производства традиционные даты корпоративного отпуска камазовцев были изменены: первую часть отпуска (зимнюю) разделили на несколько периодов: 31 декабря 2020 года (один календарный день), с 11 по 17 января 2021 года (семь дней), с 4 по 8 мая (пять дней) и 23 августа (один день). В итоге продолжительность второй части отпуска (летней) составит 15 дней – с 9 по 23 августа.

В соответствии с бизнес-планом в 2021 году КАМАЗ намерен произвести и реализовать 37 тыс. автомобилей, из них около 9,4 тыс. грузовиков сойдут со сборочного конвейера в первом квартале.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году КАМАЗ, по предварительным данным, реализовал около 36,5 тыс. грузовых автомобилей (+3%), в том числе на внутреннем рынке продано 32,2 тыс. единиц (+6%), на экспорт отправлено около 4,3 тыс. машин (-14%). Стоит отметить, что в минувшем году КАМАЗ вывел на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5 – стартовали продажи магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на 2021 год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда до 11 тыс. штук против 8,5 тыс. машин в 2020-м, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе продажа 1 тыс. газомоторных тягачей КАМАЗ-5490 на КПГ и СПГ и вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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