Renault рассказала о разработке перспективных моделей

Компания Renault в рамках новой стратегии «Ренолюция» (Renaulution) расширит свое предложение в С-сегменте и укрепит позиции в Европе, в то же время сосредоточив внимание на прибыльных сегментах и каналах на ключевых рынках, таких как Латинская Америка и Россия.

Так, Renault удвоит усилия по расширению ассортимента и совершенствованию решений электрификации, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Переориентированная линейка поможет бренду вернуться на первое место в C-сегменте, упрочив позицию лидера в сегменте В. К 2025 году будет выпущено 14 моделей (7 электрических и 7 в сегментах С и D), что позволит в этому же году довести долю рынка компании в этих сегментах до 45%.

Вместе с тем Renault представила Renault 5 Prototype, который призван продемонстрировать желание компании обеспечить пополяризацию и доступность электромобилей в Европе благодаря современному подходу к производству массовых автомобилей. Дизайн Renault 5 Prototype основан на культовой модели R5.

«Мы превратим бренд Renault в энергетическую компанию, укрепим свое лидерство в области электромобилей благодаря проекту Electro Pole и будем инвестировать в водородные решения, чтобы к 2025 году у нас была самая экологичная продуктовая линейка в Европе. Мы станем современной IT-компанией благодаря развитию собственных инноваций, а также в рамках открытой экосистемы Software République, посвященной развитию европейских компетенций в таких ключевых областях, как обработка данных и кибербезопасность. Это даст нам конкурентное преимущество в роли бренда «услуг» со своими подключенными сервисами для автомобиля и не только», – заявил генеральный директор группы Renault Лука де Мео.

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