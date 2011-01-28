Стратегия развития автомобильной промышелнности на период до 2020 года

4 марта 2010 года министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко на заседании Правительства Российской Федерации представил Стратегию развития автомобильной промышленности на период до 2020 года.

Основной целью государственной политики Российской Федерации по развитию национальной автомобильной промышленности на период до 2020 года является максимизация добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания автотранспортных средств в России при достаточном выборе и качестве продукции автомобилестроения.

Для достижения поставленной цели в рамках Стратегии должны быть решены следующие основные задачи:

1. Обеспечение потребностей транспортного комплекса страны, включая личные потребности граждан, за счет внутреннего производства по всем переделам создания конкурентоспособной автомобильной техники, отвечающей международным требованиям по безопасности, экологическим характеристикам и экономичности.



2. Обеспечение национальной безопасности путем производства военной автомобильной техники и автомобильной техники «двойного» назначения на основе российской компонентной базы с учетом реализации «Концепции развития военной автомобильной техники на период до 2020 года».



3. Повышение конкурентоспособности, экспортного потенциала и качества продукции автомобильной промышленности.



4. Максимальная локализация производства комплектующих и автомобилей всех автопроизводителей.



5. Достижение глобального стоимостного преимущества по производству комплектующих для производимой автомобильной техники.



6. Развитие системы технического регулирования в автомобилестроении.



7. Преодоление технологического отставания автомобилестроения России от ведущих стран мира на основе инновационного обновления и модернизации производства.



8. Развитие региональных производств автомобильной техники и базовых автокомпонентов, включая регионы Сибири и Дальнего Востока.



9. Формирование инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых автотранспортных средств и автомобильных компонентов.



10. Совершенствование системы подготовки специалистов для автомобильной промышленности, в том числе, создание новых программ обучения в соответствии с международными стандартами.



11. Совершенствование законодательства, нормативной правовой базы в области автомобилестроения и создания системы утилизации автотранспортных средств.

Стратегия развития национальной автомобильной промышленности России основывается на следующих приоритетах:



• стимулирование разработки и производства инновационных автотранспортных средств и автомобильных компонентов, создания новых и модернизации действующих производств на территории Российской Федерации;



• достижение вновь создаваемой автомобильной техники российского производства мирового технического уровня, в том числе, по безопасности, надежности, топливной экономичности, экологическим характеристикам;



• развитие на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств автомобильных компонентов, в том числе, для поставок на экспорт;



• развитие региональных кластерных инициатив по созданию производств автомобильной техники и автомобильных компонентов;



• усиление роли НИОКР в развитии и совершенствовании автомобильной техники, ее компонентов и производственных технологий в автомобилестроении;



• развитие конструктивного партнерства отечественных автопроизводителей и разработчиков с глобальными автопромышленными группами.

Ожидаемые конечные результаты реализации Стратегии:



1. Повышение доли добавленной стоимости в автомобильной промышленности с уровня 2008 г. – 21% (492,8 млрд. руб.) до 48% (2200 млрд. руб.) в 2020 году.



2. Увеличение к 2020 году доли продукции российского производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке в натуральном выражении:



• легковых автомобилей – до 80%,;



• легких коммерческих автомобилей – до 61%;



• грузовых автомобилей – до 97%;



• автобусов – до 99%.



3. Увеличение доли экспорта продукции автомобилестроения от общего объема производства в натуральном выражении к 2020 г.:



• легковых автомобилей - до 8%;



• легких коммерческих автомобилей – до 14%;



• грузовых автомобилей – до 50%;



• автобусов – до 23%.