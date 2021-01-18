Завод «Мазда Соллерс» возобновляет работу после технического обслуживания оборудования | АВТОСТАТ

Завод «Мазда Соллерс» возобновляет работу после технического обслуживания оборудования

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Завод «Мазда Соллерс» возобновляет работу после технического обслуживания оборудования

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Завод «Мазда Соллерс»  во Владивостоке сегодня возобновляет производство автомобилей после зимних каникул и планового технического обслуживания оборудования. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Мазда Соллерс», добавив, что предприятие продолжит работать в прежнем, двухсменном режиме 5 дней в неделю.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает четыре модели автомобилей: седан Mazda6 кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также новый Mazda CX-30, чье производство было налажено в конце 2020 года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: производствопростоиmazdasollers

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