Сколько премиальных автомобилей было продано в 2020 году?

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 147,2 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 7,6% меньше, чем в 2019 году.

Более половины от этого объема (55%) пришлось на продукцию двух немецких брендов. Так, по данным АЕБ, у BMW российские продажи в 2020 году составили 42,7 тыс. экземпляров, а у Mercedes-Benz - 38,8 тыс. штук. Таким образом, в 2020 году в данном сегменте рынка поменялся лидер: в 2019-м рейтинг премиум-марок возглавлял Mercedes-Benz, а теперь это BMW.

Третье место в премиальном сегменте авторынка РФ занимает японский Lexus (20,6 тыс. шт.). Замыкают пятерку лидеров немецкий Audi (15,2 тыс. шт.) и шведский Volvo (8 тыс. шт.). Отметим еще английский Land Rover, реализация которого составила 6,4 тыс. единиц, и немецкий бренд Porsche с результатом 5,7 тыс. штук.

Автомобили бренда MINI россияне приобрели в количестве 2,5 тыс. экземпляров. У остальных представителей премиум-сегмента данный показатель составил менее 2 тыс. штук. Более подробная информация об этом, а также о динамике продаж марок в 2020 году, содержится в специально здесь.

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