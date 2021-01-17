Доля продаж автомобилей отечественных марок достигла 27%

По итогам 2020 года в России было реализовано 431 168 новых легковых автомобилей и LCV отечественных марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 7,3% меньше, чем в 2019 году.

Учитывая тот факт, что весь российский авторынок за это время упал сильнее (-9,1%, по данным АЕБ), доля машин отечественных брендов выросла с 26,4% (в 2019 году) до 27% (в 2020-м).

Реализация автомобилей LADA в минувшем году составила 343 512 штук, показав снижение на 5%. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» упали на 20% до 51 169 экземпляров. При этом обе марки входят в ТОП-10 российского рынка: LADA по-прежнему лидирует, «ГАЗ» находится на девятом месте. А реализация автомобилей «УАЗ» сократилась на 6% до 36 487 единиц. Этот отечественный производитель занимает двенадцатую позицию в марочном рейтинге.

На фоне увеличения рыночной доли отечественных брендов произошло уменьшение доли продаж иномарок. Так, в 2020 году этот показатель составил 73%, хотя годом ранее был равен 73,6%. Какие именно иномарки оказались самыми популярными на российском рынке, можно узнать здесь.

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Фото: ГК МАРТЕН