ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в 2020 году

За весь прошлый год в нашей стране было реализовано 1 167 657 новых иномарок (легковых автомобилей и LCV). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 10% меньше, чем в 2019 году.

Наибольшие предпочтения среди иностранных моделей, согласно данным АЕБ, россияне отдают KIA Rio, которая в 2020 году разошлась тиражом в 88 064 экземпляра, показав при этом падение на 5%. Второе место занимает кроссовер Hyundai Creta (73 537 шт.), продажи которого, напротив, выросли (+3%).

Далее в этом рейтинге располагаются Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, показатели которых за 12 месяцев составили 58 455 и 49 280 единиц соответственно. Но если «немец» демонстрирует рост (+4%), то у «корейца» зафиксировано падение (-16%). Замыкает пятерку лидеров кроссовер Toyota RAV4 (36 433 шт.; +19%).

В ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России по итогам 2020 года также попали: кроссовер Volkswagen Tiguan (39 982 шт.; -11%), седан Renault Logan (32 628 шт.; -8%), кроссовер Renault Duster (31 640 шт.; -19%), кроссовер KIA Sportage (28 190 шт.; -18%) и седан Toyota Camry (27 373 шт.; -20%).

Найти все эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.