Калужский завод Volkswagen возобновляет работу после зимнего отпуска | АВТОСТАТ

Калужский завод Volkswagen возобновляет работу после зимнего отпуска

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Калужский завод Volkswagen возобновляет работу после зимнего отпуска

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Калужский завод Volkswagen Group Rus сегодня возобновляет производство автомобилей после зимнего корпоративного отпуска, который будет на предприятии с 28 декабря 2020 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus.

Напомним, весной 2020 года калужский завод Volkswagen Group Rus начал производство лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Также на этом предприятии выпускается кроссовер Volkswagen Tiguan. Максимальная производственная мощность завода составляет 225 тыс. автомобилей в год.

Автомобили этой и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: производствопростоиskodavolkswagen

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