Мировой авторынок в 2020 году сократился на 14%

Мировой авторынок в 2020 году снизился на 14% до 77 млн 661 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом году остается Китай с показателем 24 млн 459 тыс. машин, что на 4% ниже показателя годичной давности. В Америке было реализовано 14 млн 470 тыс. автомобилей – на 14,8% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в 2020 году составили 12 млн 395 тыс. машин (-23,9%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 5,5% до 3 млн 891 тыс. единиц.

В Южной Америке местные дилеры продали 2 млн 280 тыс. автомобилей, что на 26,6% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (4 млн 541 тыс. шт., -11,5%), Корею (1 млн 855 тыс. шт., +6%) и Канаду (1 млн 549 тыс. шт., -19,6%).

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