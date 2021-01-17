Mercedes-Benz в 2020 году увеличил продажи LCV в России на 6%

Российские дилеры Mercedes-Benz в 2020 году реализовали 1676 малотоннажных автомобилей с трехлучевой звездой – это на 6% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz смог увеличить долю рынка малотоннажных автомобилей в России, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Как отмечается, Mercedes-Benz Sprinter показал рост продаж 45% по сравнению с 2019 годом и стал бесспорным лидером в сегменте импортируемых крупногабаритных малотоннажных автомобилей. Несмотря на введенные по всему миру ограничительные меры из-за пандемии и возникшую в середине года непростую ситуацию с поставками, в сегменте среднегабаритных малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz сумел сохранить свою долю рынка, хотя и со снижением объемов продаж по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в октябре 2020 года компания Mercedes-Benz объявила о завершении продаж в России коммерческих автомобилей Sprinter Classic, которые выпускались на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. В дальнейшем Mercedes-Benz Vans сосредоточится на имеющемся актуальном портфеле продуктов, чтобы отвечать ожиданиям существующих и потенциальных клиентов. Портфель включает последнее поколение Sprinter, минивэн V-Класс и Vito. Благодаря сотрудничеству с российскими кузовопроизводителями на базе малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz на местном рынке выпускаются микроавтобусы, автомобили скорой помощи, автомобили с холодильными установками, бронированные автомобили и многие другие модификации.

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