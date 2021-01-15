Mercedes-Benz подвел итоги продаж в России за 2020 год

Российские дилеры Mercedes-Benz в 2020 году реализовали 38815 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 8% меньше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz сохранил долю рынка в России, в том числе в премиум-сегменте, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Как отмечается, незначительное снижение общего объема продаж по большей части явилось следствием непростой ситуации во всем мире, повлекшей остановку производства на всех производственных площадках, что привело к значительной недопоставке основных моделей в сравнении с запланированным объемом.

Благодаря активной цифровизации в сфере продаж и сервисного обслуживания, «Мерседес-Бенц Рус» и дилерская сеть смогли оперативно отреагировать на значительно изменившиеся условия. В результате доля онлайн-продаж легковых автомобилей в общем объеме составила 8%, что внесло существенный вклад в общий итог.

Наилучшие показатели продаж продемонстрировал Mercedes-Benz E-Класса (вкл. CLS), разошедшийся в количестве 7240 единиц, за ним идут кроссоверы GLE, GLC и GLS. Премиальный минивэн V-Класс стал безусловным лидером рынка среди люксовых среднегабаритных малотоннажных автомобилей. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса, производство которого было завершено в мае 2020-го, нашел 219 покупателей.

Завод «Мерседес-Бенц» по производству легковых автомобилей в Подмосковье продолжал работу на протяжении всего периода пандемии, за исключением короткого перерыва в соответствии с регулирующими ограничениями. В итоге с начала производства в мае 2019 года с конвейера предприятия сошло более 10 тыс. легковых автомобилей, что внесло существенный вклад в общий результат продаж в 2020 году. Напомним, российский завод Mercedes-Benz выпускает седан Е-Класса, а также кроссоверы GLE, GLC и GLS. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

По состоянию на конец 2020 года дилерская сеть Mercedes-Benz в России объединяет 69 полноформатных дилерских центра, 4 городских шоу-рума и 8 сервисных станций.

Как заявил генеральный директор «Мерседес-Бенц Рус» Хольгер Зуффель, по итогам 2020 года компания ставит перед собой цель на 2021 год – превзойти конкурентов во всех рентабельных для Mercedes-Benz сегментах.

Напомним, в декабре российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый S-Класс, который поступит в продажу в начале февраля 2021 года. Позже – летом 2021 – состоится выход на российский рынок Mercedes-Maybach S-Класс.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.