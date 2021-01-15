KIA рассказала о разработке перспективных моделей

Компания KIA раскрыла подробности новой стратегии развития бренда. Особое внимание в ней уделяется популяризации электромобилей, использующих аккумуляторные батареи (BEV – Battery Electric Vehicle). Компания планирует значительно усилить свою глобальную продуктовую линейку, выведя на рынок к 2027 году семь новых моделей, изначально создаваемых именно как BEV. В число этих новых моделей войдут легковые автомобили, кроссоверы и минивэны, сообщает пресс-служба корейской марки. Транспортные средства будут созданы на основе новой глобальной платформы для электромобилей E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной Hyundai Motor Group. Это позволит обеспечить значительный запас автономного хода и высокоскоростную зарядку.

Переход компании к электрическим транспортным средствам начнется с появления в первом квартале 2021 первого BEV-автомобиля KIA. Он получит дизайн в стилистике кроссовера и предложит запас хода более 500 км с использованием исключительно электрической тяги, а также возможность быстрой зарядки за 20 минут. Также элетромобиль станет первой глобальной моделью KIA, которая получит новый логотип бренда.

Расширяя свою линейку BEV, компания KIA планирует завоевать долю 6,6% на глобальном рынке электромобилей на аккумуляторных батареях уже к 2025 году, а к 2026 году годовой объем продаж таких электромобилей должен достичь полумиллиона единиц.

Также KIA разрабатывает линейку специализированного автотранспорта PBV для корпоративных клиентов на основе скейтборд-платформы и модульного кузова. Партнерство с такими компаниями, как Canoo или Arrival поможет создать различные варианты кузовов, сконструированных с максимальным учетом функциональных требований корпоративных клиентов.

Ожидается, что спрос на PBV к 2030 году увеличится в 5 раз благодаря развитию электронной коммерции и сервисов каршеринга. PBV от KIA могут быть использованы как автомобили каршеринга, доставки или как низкопольные грузовые автомобили.

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