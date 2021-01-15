УАЗ в 2020 году увеличил долю на российском рынке

Ульяновский автозавод в 2020 году реализовал 36487 автомобилей, что на 6% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 2,2% годом ранее, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, укрепление позиций во многом обусловлено успешными декабрьскими продажами. Реализованные под занавес года 7094 машины (+45%) – рекордный месячный показатель бренда за последние шесть лет. В частности, компания передала клиентам 3183 внедорожника УАЗ «Патриот» – на 24% больше, чем годом ранее. Такой результат позволил модели в декабре занять 11 строчку в рейтинге ТОП-25 самых продаваемых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно данным АЕБ.

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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